В игре на самом деле не существует бега на лошади.

Разработчики нередко прибегают к определенным хитростям, чтобы скрыть недостатки игры. Например, танцующему мальчику в BioShock Infinite вручили багет, чтобы скрыть повторное использование анимации для детской модели. Похожий по своей сути трюк придумала студия BioWare при создании Dragon Age: Inquisition. Команда обманула всех игроков, когда реализовывала спринт на лошади.

Признание опубликовал на личном аккаунте в Twitter креативный директор серии Dragon Age, включая новую часть с подзаголовком Dreadwolf, Джон Эплер: "Когда вы используете спринт на лошади в DAI, это мало что дает, потому что Frostbite не мог достаточно быстро отрисовывать уровни, поэтому мы просто добавили линии ускорения и изменили камеру, чтобы казалось, что все происходит быстрее".

То есть бег на лошади — это сплошной обман. Разработчики с помощью визуальных эффектов создавали впечатление возросшей скорости. Однако ездовое животное продолжало двигаться в прежнем темпе.

Видео дня

Dragon Age: Dreadwolf — основные подробности

Эту экшен-RPG анонсировали еще на The Game Awards 2018. С тех пор разработчики поделились лишь малым количеством деталей.

Как минимум часть сюжета игры будет разворачиваться на территории империи Тевинтер. Однако разработчики пока не раскрыли ни имени главного героя, ни завязки истории. Зато известно, что центральным злодеем станет маг Солас.

В октябре 2022 года Dragon Age: Dreadwolf прошла стадию альфа-тестирования. Но BioWare еще предстоит трудиться над графикой и полировать геймплей. Сроки релиза игры отсутствуют.

Вас также могут заинтересовать новости: