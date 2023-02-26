Сигурда точно убили не вампиры.

В The Elder Scrolls V: Skyrim нередко происходят странные происшествия. Например, брошенный сыр в центре города может спровоцировать масштабное сражение между NPC. А один из пользователей увидел в поселении полуголого курьера. Теперь к списку необъяснимых событий добавилась смерть Сигурда при таинственных обстоятельствах.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом JDGumby опубликовал фото погибшего персонажа. Он спросил, кто мог убить NPC. Вампиры исключаются, так как игрок прокачался до 31 уровня и не встретил не одного из них. JDGumby тоже не трогал Сигурда — пользователь нашел персонажа в таком виде, как на фото выше.

Комментаторы на Reddit предположили, что произошел традиционный для Skyrim сбой в игровых системах. Мир в культовой экшен-RPG функционирует постоянно. И если в каких-то процессах происходит ошибка, это может вызвать неожиданные последствия. JDGumby в целом повезло, ведь Сигурд участвует лишь во второстепенных квестах. Окажись на его месте сюжетный персонаж, дальнейшее прохождение стало бы невозможным.

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Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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