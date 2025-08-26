Нейросеть удаляла морщин, меняла формы ушей и повышала четкость, чтобы сделать ролики более привлекательными.

Некоторые популярные ютуберы заметили, что их шортсы стали выглядеть "странно": кожа казалась слишком отретушированной, форма ушей – искаженной, а волосы – искусственными. Позже выяснилось, что платформа без уведомления авторов и без их согласия использовала искусственный интеллект для автоматического "улучшения" коротких видео.

Музыкальный блогер Рик Беато, у которого более 5 миллионов подписчиков, рассказал, что в одном из его видеороликов его волосы выглядели странно: "Я подумал – неужели мне кажется? Но чем больше всматривался, тем страннее становилось".

Аналогичные жалобы поступили от его коллеги по цеху Ретта Шалла. "Если бы я хотел это ужасное перешарпливание, сделал бы сам. Но теперь видео выглядит сгенерированным ИИ, и это подрывает доверие моей аудитории". Его ролик о проблеме собрал более 700 тысяч просмотров.

После волны жалоб официальный аккаунт YouTube подтвердил, что проводил эксперимент. Руководитель по работе с авторами Youtube Рене Ричи отметил, что компания тестирует на видео Shorts систему машинного обучения, которая "размывает шум и повышает четкость видео", аналогично тому, как это делает современный смартфон при записи видео.

Впрочем, многие эксперты не согласны с такой трактовкой. В отличие от смартфонов, где именно пользователь решает, применять ли фильтры и обработку, в случае с YouTube авторов просто поставили перед фактом – алгоритмы были включены без их ведома и согласия.

По мнению журналистов BBC, ситуация с YouTube демонстрирует более широкую тенденцию: крупные компании все чаще внедряют ИИ-фильтры, которые меняют наше восприятие фото и видео.

Так, например, Instagram ранее начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

