Анну упоминали в игре, но ни разу не показывали.

Сериал The Last of Us — одна из самых ярких премьер 2023 года на малых экранах. Накануне релиза первой серии съемочная команда и актеры активно дают интервью и рассказывают разные детали. Они уже поведали о новом способе заражения в шоу и флешбеках с Джоэлом до пандемии. А недавно стало известно, почему в картине решили продемонстрировать Анну, мать главной героини Элли.

Информацией поделился соруководитель Naughty Dog, глава разработки The Last of Us и режиссер одного из эпизодов сериала Нил Дракманн. Он сообщил, что в шоу и игре можно реализовать разные подходы к повествованию. В картине не обязательно показывать все события с позиции Джоэла и Элли. Можно уделить внимание другим персонажам и усилить их взаимодействие с центральным дуэтом.

Дракманн также сообщил, что после выхода The Last of Us были созданы разные концепции для игры. Одну из них, которая включает мать Элли Анну, использовали для сериала.

"Есть и другие истории, которые были написаны после выхода игры для различных проектов, которые по тем или иным причинам не состоялись, и когда мы с Крейгом начали обсуждать историю и разбивать ее на части, я упомянул некоторые из них, и он широко раскрыл глаза, как фанат, и сказал: "О Боже, мы должны перенести их на экран, мы должны включить их в шоу". Вы могли видеть в трейлере, который мы недавно выпустили, что Эшли Джонсон играет маму Элли, и это была одна из тех историй, которые близки и дороги моему сердцу, и я так рад, что она получит жизнь", — заявил Дракманн.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

