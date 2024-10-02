В обновлении Larian сконцентрировалась на расширении злых концовок.

Baldur's Gate 3 получила очередное масштабное обновление Patch 7. В этот раз Larian Studios занялась новым контентом для прохождения за злого персонажа, а также ещё глубже интегрировала в свою игру пользовательские моды.

Разработчики поделились, что существенно дополнили концовки за злых персонажей, добавив новые кат-сцены. В патчноуте отмечается, что были переработаны прохождения за Уилла и Лаэзель. Также уже в который раз Larian дорабатывает ветку Тёмного Соблазна, намекая на новый контент с бардом Альфирой. Всего обновление добавляет 13 новых синематиков.

Кроме того, был дополнен режим сложности Доблесть, самый высокий уровень сложности в игре. В частности изменения коснулись боссов, которые на этой сложности могут использовать уникальные атаки. Например Малосу Торму добавили приём "Воспаление аппендикса".

Также игра обзавелась гибкими настройками сложности. Теперь можно создать свой режим и перенести туда некоторые уникальные механики, доступные только на уровне сложности Доблесть.

Ещё был доработан локальный кооператив, Larian сделала его удобнее, добавив динамичный сплит-скрин.

Авторы Baldur's Gate ценят вклад коммьюнити в игру и продолжают содействовать разработке пользовательских модификаций. Компания добавила в игру встроенный менеджер модов, теперь их можно устанавливать прямо из главного меню. Кроме того, модификации будут доступны на консолях и Mac. Студия отметила, что, разумеется, не все моды попадут на другие платформы, но сообщила, что уже протестировала 69 модов, которые точно будут работать на приставках и платформе Apple.

Larian поделилась, что для Baldur's Gate 3 было сделано 10 тысяч модификаций. Чтобы отметить это, компания представила анимацию, посвящённую пользовательским модам и царящему в них хаосу.

Ранее стало известно, что в новой части Dragon Age не будут симулироваться решение, принятые в первых двух играх серии. Разработчики перенесли только выборы из Dragon Age: Inquisition.

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