У разработчиков возникла проблема: проекты пожирают ресурсы друг друга.

Глава Larian Studios Свен Винке рассказал о планах студии после выхода Baldur's Gate III. Сейчас команда занимается двумя масштабными проектами, но у студии возникли проблемы.

Винке поделился с Games Radar, что работа сразу над двумя играми Larian даётся нелегко. Один из проектов буквально "пожирает" ресурсы у другого.

Несколько человек, работающих над другим проектом, оказались отвлечены амбициями того, который мы хотим выпустить первым. Сейчас Larian пытается найти баланс между двумя играми

Свен отметил, что главная цель Larian - создание больших и проработанных ролевых игр, и в будущих проектах студия не будет от этого отходить

Нвпомним, что ранее Свен Винке сообщал, что для Baldur's Gate III не планируется DLC. Студия полностью сконцентрирована на новых проектах.

Кроме того, третья часть Baldur's Gate попала в список игр, в которые нужно сыграть каждому. Там она оказалась в десятке лучших.

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