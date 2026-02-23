Украинский День защитника отмечается не 23 февраля - у праздника есть отдельная официальная дата.

День защитника Украины - это, пожалуй, один из важнейших государственных праздников во время войны. Мы чествуем подвиг людей, благодаря которым наша страна все еще остается свободной и независимой. А слава о мастерстве украинских воинов распространилась по всему миру.

Чтобы уважить военнослужащих, им посвятили отдельный день в календаре государственных праздников Украины. Украинский День защитника довольно молодой, а 3 года назад он получил новую дату.

Есть ли День защитника Отечества в Украине

Некоторые украинцы по старой привычке продолжают праздновать День защитника Отечества, который ранее отмечался 23 февраля. Этот праздник достался нам "в наследство" от Советского Союза и до сих пор есть в России, Казахстане, Таджикистане и Беларуси.

Украина отказалась от него в 2014 году. Причина, почему отменили День защитника отечества, состоит в декоммунизации. Дата 23 февраля не имеет исторического основания и была придумана советской пропагандой. Она не имеет никакого отношения к украинской истории, а в наше время используется в РФ для милитаризации населения.

Когда День защитника Украины

Чтобы почтить реальный подвиг украинских воинов, в 2014 году был создан новый праздник - День защитника Украины. Позднее его переименовали в День защитников и защитниц, чтобы подчеркнуть, что женщины тоже берут участие в обороне страны.

Датой торжества было выбрано 14 октября, когда в православии празднуется Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день имеет исторические корни: Богородицу очень уважали украинские казаки. Они считали Матерь Божью своей защитницей в бою, а на Покров в Запорожской Сечи выбирали атаманов. Поэтому мы много лет праздновали 14 октября День защитника Украины как продолжение казацких традиций.

В 2023 году дата праздника была перенесена на 1 октября в связи с церковной реформой. Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, в котором все христианские торжества наступают на 13 дней ранее. Поскольку День защитников привязан к Покрове, то сменил дату вместе с ней.

Таким образом, День защитников и защитниц Украины 2026 года наступит 1 октября, в четверг. Поздравляют с ним не только действующих военнослужащих, а также ветеранов, боевых медиков, волонтеров и всех украинцев, причастных к обороне.

Этот день праздник входит в перечень государственных праздников, в честь которых предоставляется дополнительный выходной. Поэтому четверг 1 октября должен быть нерабочим днем. Однако во время военного положения такая норма не действует.

