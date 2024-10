Официальная цена устройства - 100 долларов.

Nintendo представила новый интерактивный будильник Alarmo, который позволит поклонникам компании просыпаться под звуки из любимых игр. Устройство реагирует на движения пользователя во время сна, воспроизводя дополнительные игровые мелодии.

Управление будильником осуществляется с помощью жестов: его можно отложить, просто взмахнув рукой, а для полного отключения достаточно встать с кровати или нажать кнопку. Кроме того, Alarmo ведет запись движений пользователя, предоставляя данные о качестве сна.

Продажи Alarmo в США и Канаде начнутся в начале 2025 года по рекомендованной цене $99,99. Однако подписчики сервиса Nintendo Switch Online уже сейчас могут приобрести устройство через интернет-магазин My Nintendo Store или в розничном магазине Nintendo New York. В Европе подписчики NSO смогут купить Alarmo уже на этой неделе.

Устройство предлагает 35 звуковых сцен из таких игр, как Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 и Ring Fit Adventure. В будущем планируется расширение ассортимента звуков через бесплатные обновления.

Один из создателей Alarmo, Тэцуя Акама, выразил надежду, что новый будильник установит стандарт пробуждения. Он отметил: "Мы стремимся сделать процесс пробуждения более приятным и увлекательным, чтобы пользователи могли начинать день с улыбкой".

Напомним, что недавно стало известно, что на Nintendo Switch выйдет трилогия S.T.A.L.K.E.R. Бандл Legend of Zone станет доступен на портативной консоли уже 31 октября.

