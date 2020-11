Hyrule Warriors: Age of Calamity вышла эксклюзивно на Nintendo Switch.

Игра Hyrule Warriors: Age of Calamity вышла на Nintendo Switch 20 ноября и всего за четыре дня разошлась тиражом в 3 миллиона копий. Приквел знаменитой The Legend of Zelda: Breath of the Wild получил 79 баллов от СМИ на агрегаторе Metacritic и 8 баллов из 10 от пользователей.

О рекордных продажах новинки заявило издание Famitsu со ссылкой на разработчиков из студии Koei Tecmo.

Трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity

О чем Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity – это игра в жанре hack-and-slash, которая рассказывает о Великом Бедствии – событии, погрузившим весь Хайрул (мир игры) во тьму.

Действия Age of Calamity разворачиваются за 100 лет до сюжета The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игроки могут принять участие в масштабных сражениях в знаковых местах Хайрула до того, как они превратились в руины. Часто приходится бегать по карте, зачищая разные объекты от толп врагов.

В геймплее сделан упор на комбинации ударов и использовании уникальных способностей бойцов;

Помимо сражений с ордами врагов в игре можно разгадывать головоломки, открывать новые способности, крафтить оружие из собранных материалов и использовать силу артефакта – Камня шиика. Игру можно пройти как одному, так и в кооперативе, рассчитанном на двух человек.

В Age of Calamity кроме других персонажей есть знакомые герои из The Legend of Zelda: Breath of the Wild, включая Линка и Зельду;

Автор: Сергей Коршунов