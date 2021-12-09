А еще GSC Game World поделилась с УНИАН двумя эксклюзивными рисунками.

В новом выпуске печатного журнала PC Gamer появилась статья о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Материал содержит много новой информации об аномалиях, мутантах, фракциях и открытом мире в предстоящей игре. Журналисты также опубликовали скриншоты и рисунки проекта. Украинская студия GSC Game World поделилась с УНИАН переводом статьи, который мы адаптировали и выложили ниже. В тексте также есть два эксклюзивных концепт-арта. Разработчики предоставили их специально для нашего сайта.

О мире игры

Главное действующее лицо игры — Зона. Мы не просто так создаем открытый мир — он необходим для самой истории и сюжета игры, как для масштаба, так и для их структуры. События серии S.T.A.L.K.E.R. всегда должны были происходить в открытом бесшовном мире, но реализовать эти замыслы стало возможным только сейчас. S.T.A.L.K.E.R. 2 предлагает игрокам исследовать большие виртуальные пространства с различными биомами, наполненные многочисленными локациями, лабораториями и подземельями. Все 64 квадратных километра карты — и они все ваши. Только вы определяете направление своего путешествия.

Действие игры происходит в наши дни, после событий оригинальной трилогии. Это прямое продолжение, а не перезапуск серии. Время не стоит на месте, поэтому Зона изменилась. Вместе с новыми людьми в зону также попало много современных технологий. Благодаря артефактам и аномальной энергии научный прогресс получил сильный импульс развития. Но вместе с ним стали более опасными и угрозы Зоны.

Относительно визуальной составляющей и общего восприятия мира, вышеупомянутое означает, что атмосферу упадка и заброшенности теперь разбавляет ряд модерновых объектов. В то же время локации и окружение имеют еще более запущенный вид, ведь в этом отчужденном мире прошло немало времени. Именно поэтому контраст между технологиями и запущенностью ощущается еще сильнее. Мы ожидаем, что Зона произведет особое впечатление на игрока.

О мутантах

Многие старые мутанты будут представлены в игре, поэтому кровосос из трейлера для Е3 и бюрер из геймплейного тизера — не единственные монстры, которые вернутся. Новым мутантом станет олень. Вот несколько важных подробностей о нем.

Представитель фауны Зоны.

Имеет как физические, так и пси-атаки.

Наносит удары задними и передними копытами, а также рогами.

Способен создавать фантомных клонов, немного отличающихся от него поведением. Для победы игроку необходимо определить и нейтрализовать настоящего оленя.

Если поблизости есть другие мутанты средней величины, олень может призвать их на помощь.

Некоторые части тела оленя хорошо защищены, поэтому игроку придется активно маневрировать и выцеливать слабые места, чтобы победить.

О механике выживания

Как и раньше, игроку необходимо думать о преодолении препятствий на пути к нужным ресурсам. В игре есть разные потребности организма и показатели его состояния: кровотечение, радиация, голод, усталость и тому подобное. Каждый из этих параметров имеет свое влияние на игрока.

Понимание текущей цели означает понимание потребности определенных ресурсов, потенциально полученных трофеев и планов на дальнейшее использование этой добычи: продажа, апгрейд, обмен на другие ресурсы и так далее. Опасности на пути игрока к его целям — бесчисленны. Прежде всего это радиация и аномалии. Потом — люди. А еще мутанты.

Игроку необходимо следить за показателями организма персонажа. Любой негативный эффект можно на какое-то время погасить с помощью определенных предметов или препаратов. Например, недосыпание удастся временно приглушить энергетиком. Но если долгое время игнорировать потребности персонажа, совокупность дебаффов существенно усложнит геймплей.

Механики выживания стали более углубленными. Если сталкер долгое время не питался, голод существенно повлияет на его состояние: уменьшится показатель здоровья, целиться станет сложнее, упадет выносливость. Сытый сталкер может покорить более длинные дистанции и гораздо быстрее, чем голодный.

Сон тоже станет важнее. Если сталкер не спит более суток, его состояние значительно ухудшается: зрение омрачается, падает выносливость и могут появиться галлюцинации.

Улучшение оружия

В Зоне существует два способа усовершенствовать ваше оружие: апгрейд и полноценная модификация.

Апгрейд — это простые улучшения, которые можно устанавливать на ходу: магазины, прицелы, подствольные гранатометы и тому подобное.

Полноценные модификации может делать только техник. Если игрок приносит уже усовершенствованное оружие, техник может провести такие же улучшения на другой пушке, увеличивая ее мощность, темп стрельбы, стабильность и прочее. Такие усовершенствования выполнить на ходу невозможно.

Перенести улучшения с одного оружия на другое дешевле, чем делать все с нуля. Но это, конечно, опционально.

Броню можно улучшать.

Аномалии и архианомалии

В S.T.A.L.K.E.R. 2 есть три основных вида аномальной активности: аномалии, аномальные поля (большое скопление аномалий) и архианомалии. Аномалии во многом работают так же, как и раньше, но теперь они более опасны и разнообразны. Последствия от тактики "быстро пробежать сквозь опасный участок" будут значительно строже.

На начальных этапах игры, когда у сталкера нет необходимого снаряжения, беречь здоровье — приоритет номер один! А позже — хорошая экипировка станет большой ценностью. Игрок сможет пробежать сквозь аномалию или даже целое поле, но после нескольких таких выходок его броня рассыплется в прах. Скорее всего, игроки захотят подготовить несколько наборов брони. Например, одна будет предназначена для охоты на артефакты, а другая — для схваток с противниками.

Насчет архианомалий: они невероятно опасны. Например, огненный вихрь. Его температура слишком высока, чтобы добраться до центра и забрать артефакт. Мы не хотим спойлерить решение, но способ получить добычу существует. Архианомалии — это всегда так или иначе испытание способностей. Игроку придется двигаться ловчее, определять тайминги и изучать окружение.

Сюжетные подробности

Хотя сейчас мы делимся многими подробностями игрового процесса, сюжет заслуживает отдельного внимания. Для нас это очень важно: в сценарии уже насчитывается более 350 000 слов, а к работе над сюжетом и квестами привлечена команда из 30 нарративных дизайнеров. Создание нелинейной истории — один из самых сложных вызовов в разработке игр, поэтому она является одной из главных особенностей S.T.A.L.K.E.R. 2. И то, что получается — уже вызывает гордость.

Как уже упоминалось ранее, игрокам может потребоваться более 100 часов игры в S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы полностью ее исследовать. Невозможно увидеть все за одно прохождение благодаря нелинейной истории и вариативным диалогам. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет смысл играть снова и снова, ведь она имеет разные способы прохождения и много сюжетных линий с разным развитием.

Здесь не будет очевидно правильных решений или путей. Выбор определенной фракции и работа на нее кардинально повлияют на прохождение и его результат. Конечно, это трудный выбор. Иногда можно будет встретить конфликт идеологий у персонажей даже в пределах одной фракции. В игре появится больше группировок. Одна из новых фракций — "Варта". Мы намекали на нее в трейлере в виде надписи на первой стене. Бандиты всей своей натурой ненавидят "Варту".

Подробнее о "Варте"

Полковник Александр Коршунов является командующим фракции "Варта", новой серьезной силы в зоне. Он — уверенный, жесткий и опытный солдат, который руководит лучшими специалистами. Их миссия — обезопасить исследования, проводимые Научно-исследовательским институтом Чернобыльской аномальной зоны (НИИЧАЗ).

Коршунов — ветеран многих вооруженных конфликтов. Он лично сформировал костяк "Варты" из наемников, зарекомендовавших себя в горячих точках. Но возглавлять очередную ЧВК ему было недостаточно. Со временем, "Варта" превратилась в настоящее войско с безупречной дисциплиной, четкой иерархией и, что самое главное — целью. В то же время полковник не относится к своим солдатам, как к пушечному мясу — каждый боец важен для него и может рассчитывать на его поддержку... до тех пор, пока верность неоспорима.

Свободным сталкерам "Варта" больше напоминает полицию. Пожалуй, лишь одна группировка солидарна с идеологией "Варты". Впрочем, даже "Долг" не соответствует ее высоким требованиям к подчиненным. Для "Варты" Зона — опасное и таинственное место, которое должно служить на благо человечества.

Однако, чем больше времени Коршунов проводит в Зоне, тем меньше он доверяет ее жителям. Иногда он с подозрением относится и к своим подчиненным. Но до сих пор это ему только помогало, ведь чрезмерная подозрительность в Зоне никогда не бывает излишней. Впрочем, кто знает, что произойдет, если достигнутый огромным трудом баланс сил пошатнется?

О многопользовательском режиме и Unreal Engine 5

Кооперативного режима не будет. В нем невозможно передать эмоции, которые испытываешь при попытке преодолеть тяжелые трудности наедине. А это — очень важно для главной идеи игры. Зато будет PvP-режим. В игре будут представлены Deathmatch, командный Deathmatch и другие режимы, о которых мы расскажем позже. Мультиплеер появится как бесплатное обновление после релиза игры.

Что касается Unreal Engine 5, то он дает возможность не снижать уровень детализации ради повышения производительности. Движок также повышает скорость, улучшает оптимизацию отображения игрового мира и гарантирует высокоточную систему глобального освещения.

Автор: Назар Степорук