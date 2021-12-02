На консолях игра почему-то "весит" на 30 Гбайт больше, чем на ПК.

После публикации трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Е3 2021 украинская студия GSC Game World выложила системные требования игры. Благодаря этому выяснилось, что на ПК проект займет 150 Гбайт памяти, а для его корректной работы нужен SSD. Такой размер сиквела показался многим пользователям чересчур большим. Но как выяснилось, владельцам Xbox Series стоит переживать еще сильнее.

На странице S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в Microsoft Store появилась информация касательно объема памяти, который потребуется проекту на новых Xbox. Цифра получилась более чем впечатляющей — для установки игры понадобится освободить целых 180 Гбайт. Это огромный размер даже в сравнении с другими современными проектами. Больше занимала лишь Call of Duty: Modern Warfare вкупе со всеми обновлениями и Warzone.

Необходимость выделить 180 Гбайт памяти может стать проблемой для владельцев Xbox Series S. У этой консоли весь объем SSD составляет 364 Гбайт, то есть S.T.A.L.K.E.R. 2 займет половину твердотельного накопителя. А если он уже будет забит разными проектами, то придется провести существенную чистку.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук