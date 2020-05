Культовая игра Mafia впервые выйдет на PS4 и Xbox One

Разработчики анонсировали сборник Mafia: Trilogy

Дебютная часть культовой гангстерской игры Mafia впервые выйдет на PS4 и Xbox One. Компания 2K анонсировала сборник Mafia: Trilogy. В него войдут все три игры серии.

Тизер Mafia: Trilogy

Судя по тизеру, первая и вторая часть Mafia получат обновленную графику. Обе игры ранее не выходили на консоли текущего поколения. Вероятнее всего, разработчики подготовили ремейк легендарных игр.

В онлайн магазине Microsoft уже появилась страница второй части игры - Mafia II: Definitive Edition, а также скриншоты.

Полноценная презентация игр состоится 19 мая в 19:00 по киевскому времени. Сборник Mafia: Trilogy выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, первая часть игры Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла 2002 году на ПК. Спустя два года игру перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.