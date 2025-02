Судя по тестам, игра настолько хорошо оптимизирована, что геймеры вполне могут обойтись без FSR и DLSS.

Издание PC Gamer опубликовало технический разбор ПК-версии Kingdom Come: Deliverance 2. Эксперты протестировали высокооцененную ролевую игру на семи разных конфигурациях, включая портативный Asus ROG Ally.

Системные требования игры для высоких пресетов графики выглядят довольно устрашающе, но на самом деле все не так плохо. Судя по тестам игра настолько хорошо оптимизирована, что геймеры вполне могут обойтись без FSR и DLSS, а компьютера с карточкой RTX 3060 Ti хватит для комфортного гейминга даже на "ультра" настройках.

"Низкие" настройки графики . В 1080p ноутбук с RTX 4050 выдает 100 fps, а портативная Asus ROG Ally – 33 fps. Десктопные видеокарты демонстрируют показатели от 140 fps и выше. В 1440p ПК с RTX 3060 Ti выдал 101 fps, а в 4K – 52 FPS.

. В 1080p ноутбук с RTX 4050 выдает 100 fps, а портативная Asus ROG Ally – 33 fps. Десктопные видеокарты демонстрируют показатели от 140 fps и выше. В 1440p ПК с RTX 3060 Ti выдал 101 fps, а в 4K – 52 FPS. "Средние" настройки графики. ПК с видеокартой RTX 3060 Ti и чипом Ryzen 5 5600X обеспечил в среднем 113 fps при разрешении 1080p. В 1440p конфигурация с RTX 3060 Ti показала 75 fps, а с RX 6750 XT – 79 fps. В 4K на тех же ускорителях 36 fps и 41 fps соответственно.

"Высокие" настройки графики. При использовании этих настроек частота кадров снижается на 20% по сравнению со "средними" настройками. Тем не менее почти все протестированные системы обеспечили стабильные 60 fps, даже при разрешении 1440p.

"Ультра" настройки графики. На таких настройках графики RTX 3060 Ti и RX 6750 XT в 1080p показали по 62 fps, а Intel Arc A770 выдала fps. В 1440p показатели опустились до 46 FPS и 50 FPS соответственно.

Также в PC Gamer провели тесты с использованием DLSS и FSR. Издание отметило, что за счет апскейлинга пользователи могут выжать еще 25-40% производительности в зависимости от режима и настроек графики.

Журналисты советуют сразу выставлять "Высокий" пресет графики, а затем, при необходимости, понижать качество теней и детализацию растительности. Чтобы еще сильнее увеличить фреймрейт. можно уменьшить качество глобального освещения и объектов.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля в 20:00 по Киеву на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с украинскими субтитрами. Игра получила высокие оценки зарубежных критиков. В рецензиях ее называют одной из лучших и самых иммерсивных RPG за последние годы.

Авторы Kingdom Come Deliverance 2 перенесли игру на неделю вперед, чтобы избежать лишней конкуренции в "загруженном" феврале. В ближайшие недели мы получим долгожданные Civilization VII, Monster Hunter Wilds, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

