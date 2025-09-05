IOI абсолютно не ожидала такого провала.

Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, задумалась над своим издательским будущим после провала MindsEye.

Напомним, в 2017 году IOI выкупила себя у Square Enix и стала независимой, а позже сама издала Hitman 3. В 2024 году компания пошла дальше и запустила лейбл IOI Partners, чтобы выпускать проекты сторонних студий. Первым стал MindsEye - дебютная игра от студии Build a Rocket Boy, основанной бывшим президентом Rockstar North Лесли Бензисом.

Но релиз 10 июня обернулся катастрофой. Соцсети заполонили ролики с багами и техническими проблемами, а обзоры, вышедшие с задержкой, так как журналистам не дали раннего доступа, принесли игре 37 баллов на Metacritic.

Глава IOI Хакан Абрак в интервью IGN признал, что запуск оказался "очень тяжёлым" и явно не тем, на что рассчитывали обе стороны. По его словам, IOI хотела лишь помочь с дистрибуцией и верит, что у MindsEye ещё есть потенциал. Но когда речь зашла о планах издательства на будущее, ответ был осторожным:

"IO Interactive будет публиковать собственные игры. А вот IOI Partners? Это ещё предстоит решить".

