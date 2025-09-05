Некоторые пользователи выдвинули смелое предположение, что релиз триквела может состояться уже на новенькой консоли компании.

Valve зарегистрировала торговую марку Steam Frame в категориях "игровые консоли" и "аксессуары для видеоигр". В документах указано, что речь идёт о компьютерных и видеоигровых приставках, а также о контроллерах.

Недавно в базе Geekbench всплывал загадочный девайс под кодовым именем Fremont - приставка с процессором AMD Hawk Point без встроенной графики и дискретной Radeon RX 7600.

По данным инсайдеров, это консоль, ориентированная на гейминг на телевизоре и работающая на SteamOS. Теперь же новая торговая марка даёт основания полагать, что именно Fremont может выйти на рынок под именем Steam Frame.

Видео дня

Правда, не исключено и другое развитие событий. Valve работает над VR-шлемом Deckard, и часть фанатов считает, что название Steam Frame могут примерить именно к нему, тем более что в SteamVR недавно стали называть оверлеи "фреймами".

Самое смелое предположение - выход новой консоли будет приурочен к релизу Half-Life 3, которая якобы создаётся под кодовым названием HLX, и разработка которой уже подходит к концу.

Не исключено, что Valve захочет связать выход своей новой консоли или гарнитуры с громкой игрой. К примеру, Half-Life: Alyx вышла менее чем через год после релиза VR-гарнитуры Valve Index.

Ранее известный инсайдер сообщал, что Valve работает над Team Fortress 3. Как утверждает Тайлер Маквикер, Valve недавно добавила проект "TF" в движок Source 2.

Вас также могут заинтересовать новости: