Студия-разработчик 11 bit studios наконец объявила дату выхода сиквела одной из лучших стратегий последних лет - Frostpunk 2, которая к тому же будет иметь украинскую локализацию.

Во время проведения Xbox Partners Showcase, студия сообщила, что во Frostpunk 2 можно будет поиграть с 25 июля. Сейчас игра уже доступна для предзаказа. Стандартное издание стоит 835 грн, а Deluxe версия - 1377 грн. При этом последняя предоставляет бета-доступ к частям игры в апреле и эксклюзивный доступ к сюжетному режиму за 72 часа до официального релиза. В "премиум-пакет" войдут также цифровая новелла, артбук и саундтрек.

Как известного, события второй части будут разворачиваться через 30 лет после снежной бури, которая положила начало событиям первой части. В Frostpunk 2 основным источником энергии станет нефть. Игроки возьмут на себя роль лидера города и будут управлять его жителями, сталкиваясь со все более суровым, ледяным климатом.

В сиквеле также предстоит строить большие города, которые поделены на районы. Сами жители из-за гнетущей атмосферы регулярно устраивают ссоры и игрокам придется решать проблемы города, часто принимая непопулярные решения. Придется столкнуться также с различными оппозиционными фракциями граждан.

