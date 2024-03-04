Аттестационное агентство ESRB объяснило свое решение сценами с кровью и другим контентом 18+.

За несколько недель до релиза ролевая игра Dragon's Dogma 2 получила возрастной рейтинг M ("Mature") и рекомендуется для людей старше 17 лет.

Соответствующее решение недавно приняло аттестационное агентство ESRB. Его эксперты детально изучили контент и предоставили свою оценку. Они также дали развернутый ответ, почему именно такой рейтинг был выбран.

"Бои сопровождаются криками боли и частыми эффектами брызг крови. В нескольких эпизодах показаны кровавые сцены: обезглавливание монстра в замедленной съемке (причем голову можно носить с собой и использовать как оружие) и дракон, вырывающий сердце у персонажа-человека", - говорится в пояснении.

Кроме того, персонаж может взаимодействовать с работницами секс-индустрии, в частности, получать услуги за валюту.

"В короткой сцене игрок сидит на кровати с проституткой (оба в нижнем белье), после чего камера затемняется. В одной из сцен персонажи целуются и катаются по кровати (без обнаженной натуры). Два монстра демонстрируют обнаженную грудь, но без видимых деталей (без сосков). В игре встречается слово "дерьмо", - подытоживают эксперты.

Dragon's Dogma 2 - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, релиз Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта этого года.

Dragon's Dogma отличается от других представителей жанра уникальной системой "пешек". Во время прохождения главного героя могут сопровождать три персонажа. Два из них заимствуются у других игроков, но онлайн-соединение для этого не требуется. "Пешки" общаются между собой, постоянно комментируют окружение, сражения с врагами и квесты, попутно давая подсказки по их прохождению.

Также в Dragon's Dogma есть много крупных монстров: от циклопов и химер до грифонов. Схватки с ними заметно отличаются от других ролевых игр, где у монстров одинаковая геймплейная механика. В частности, здесь чтобы нанести урон по уязвимым точкам мини-босса, нужно взбираться на него, как в Shadows of The Colossus. Эта механика делает бои особенно зрелищными.

Игра будет на движке RE Engine, который Capcom создал для разработки проектов внутренними студиями и подразделениями. Так, на нем выпущены Resident Evil после 2017-го, Devil May Cry 5 и еще некоторые игры.

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