Релиз игры намечен на вторую половину 2024-го, но пока без точной даты.

Во второй половине 2024-го выходит Frostpunk 2 – сиквел одной из лучших стратегий последних лет, который также получит официальную украинскую локализацию. Студия-разработчик 11 bit studios поделилась первым полноценным трейлером новинки.

На протяжении почти двух минут игроки могут полюбоваться промерзшим миром, самим городом и его жителями, которые с разными просьбами обращаются к мэру поселения – его роль и предстоит взять на себя геймерам.

Как и в первой части, в сиквеле предстоит принимать важные решения, которые будут иметь последствия в дальнейшем. Предварительными впечатлениями об Frostpunk 2 делились журналисты, которые отметили, что продолжение заметно отличается от первой части, в том числе в плане масштаба.

У игры уже есть страницы на всех главных ПК-площадках – Steam, GOG, EGS, кроме того, в день релиза она пополнит каталог Game Pass на ПК. Спустя некоторое время симулятор выйдет на PS5 и консолях Xbox Series.

Геймплейный трейлер Frostpunk 2

2024-й уже начался с триумфального возвращения "Принца Персии", а до конца месяца геймеры получат долгожданное продолжение культовой серии файтингов, одну из лучших игр современности в новой обертке и парочку других интересных тайтлов. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

А в магазине Epic Games Store сейчас дарят малоизвестную игру с рейтингом 93%. Это инди-адвенчура о путешествии на парусном судне по огромному процедурно генерируемому миру.

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