Кроме новой DA, на "Хьюго" также попала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Dragon Age: The Veilguard стал одним из шести номинантов на премию "Хьюго" в категории "Лучшая игра или интерактивное произведение".

Премия "Хьюго" - престижная литературная награда для произведений в жанре научной фантастики и фэнтези. С 2021 года премия начала присуждаться и видеоиграм, к примеру, её получали Hades и Baldur's Gate 3.

В этом году на победу также претендуют Tactical Breach Wizards, 1000xRESIST, Lorelei and the Laser Eyes, Caves of Qud и The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Финалистов выбрали на основе почти 300 голосов, и конкуренция оказалась на удивление плотной, разница между кандидатами составила всего несколько голосов.

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Победителя объявят на церемонии Worldcon в Сиэтле, которая состоится 16 августа 2025 года.

Напомним, что релиз Dragon Age: The Veilguard произошёл 31 октября прошлого года. Игра получила тёплый приём от критиков, заработав 82 балла на MetaCritic, но вот игрокам она не слишком пришлась по душе: в Steam у неё "смешанные" отзывы.

Ранее мы рассказывали, что глава Electronic Arts назвал главную причину провала продаж Dragon Age: The Veilguard.

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