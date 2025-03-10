Хидео Кодзима представил новый трейлер Death Stranding 2, в котором показал новых персонажей.
Одним из ключевых моментов стал загадочный герой в бандане, напоминающий Солида Снейка из Metal Gear. Его играет Лука Маринелли, которого Хидео Кодзима ещё в 2020 году называл идеальным кандидатом на роль легендарного солдата. Тогда в своём Instagram он писал, что Маринелли будет вылитым Снейком, если наденет бандану, что геймдизайнер и сделал с актёром в Death Stranding 2.
Хотя права на Metal Gear принадлежат Konami, это не мешает Кодзиме оставлять тонкие отсылки к серии, сделавшей его культовым разработчиком. Помимо нового персонажа, в трейлере также показали гигантское существо с механизированной головой, внешне напоминающее меха из Metal Gear.
Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня, игра пока что будет эксклюзивом Playstation 5.
Ранее Хидео Кодзима рассказывал, что трейлер Metal Gear Solid V: Phantom Pain с E3 2015 остаётся его любимым роликом, который он когда-либо делал.
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