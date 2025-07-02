Облики станут доступны 5 июля.

Activision анонсировала очередное пополнение в линейке кроссоверных скинов Call of Duty, на этот раз героями стали персонажи мультсериала Beavis and Butt-Head. Они появятся в Warzone и Black Ops 6 уже на этой неделе, как часть обновления Season 4 Reloaded.

Ивент стартует 2 июля, а сам набор с Beavis и Butt-Head поступит в продажу 5 июля. Он будет доступен в составе платного набора Tracer Pack, в который войдут два скина - Recon Beavis и Infil Butt-Head, а также три уникальных чертежа оружия:

CR-56 AMAX "T.P Destroyer"

KSV SMG "Suck Less"

Feng 82 LMG "Cornholio’s Wrath"

Кроме того, в комплект включены добивание Kick 'em in the Nads!, брелок Nacho Devil и другие косметические предметы.

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Стоимость набора пока не объявлена, но аналогичные коллаборации обычно стоят в районе 25-30 долларов.

Вместе с выходом набора в игре появится и специальный боевой пропуск, привязанный к событию, в котором можно будет разблокировать дополнительные предметы, включая персонажей Coach и Todd из оригинального мультсериала.

Добавление Beavis и Butt-Head приурочено к выходу нового сезона мультсериала на Comedy Central, над которым работает оригинальный автор шоу Майк Джадж.

Ранее мы рассказывали, что игроки в Call of Duty: Black Ops 6 жалуются на скины из сериала "Игра в кальмара". Теперь очень тяжело отличить врага от союзника, делятся пользователи.

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