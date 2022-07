Проект появится в самый "жаркий" период осени, когда издатели выпускают крупные новинки.

Студия Supermassive Games, известная благодаря Until Dawn, и издательство Bandai Namco Entertainment готовятся выпустить новую часть антологии The Dark Pictures с подзаголовком The Devil in Me. Разработчики пока не объявляли дату релиза игры, но она уже стала известна благодаря датамайнеру под псевдонимом ALumia_Italia. Если верить полученной информации, проект поступит в продажу 30 ноября текущего года.

Блогер обнаружил сведения о запуске The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me в файлах Microsoft Store. Сервис часто выступает генератором утечек. Пользователи получают доступ к данным, которые зашифрованы в файлах магазина, и разглашают секретную информацию.

А главное, что сведения всегда подтверждаются. Последний пример — пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft. В конце июня тот же ALumia_Italia покопался в файлах Microsoft Store и узнал, что игра должна выйти 8 ноября. Спустя неделю разработчики подтвердили эту утечку.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — основные подробности

Это четвертая часть антологии ужасов, в которой Supermassive Games воплощает разные поджанры хоррора.

Сюжет игры рассказывает о группе режиссеров-документалистов, прибывшей в копию "Замка убийств" серийного преступника. Сооружение оказалось ловушкой маньяка-манипулятора. Злодей устроил для персонажей разные смертельные испытания, в которых они должны бороться за свои жизни.

Геймплей в The Devil in Me будет типичным для проектов в жанре интерактивное кино. Пользователи должны изучать окружение, выбирать варианты действий и участвовать в быстрых QTE-ивентах.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me заявлена для ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

