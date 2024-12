В номинацию "Игра года" не попало DLC для Elden Ring.

Ещё одна престижная игровая премия объявила своих номинантов. BAFTA Games Awards представила 17 категорий, в которых соревнуются лучшие игры этого года.

Также организаторы BAFTA заявили, что за звание "Игры года" могут бороться только полноценные игры, выпущенные в 2024 году, то есть DLC для Elden Ring Shadow of the Erdtree не может претендовать на эту награду, в отличии от The Game Awards 2024.

Лучшая игра:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Лучшая анимация:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Harold Halibut

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Prince of Persia: The Lost Crown

Senua’s Saga: Hellblade II

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Величайшее художественное достижение:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio

Neva

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Величайшее аудиодостижение:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Лучшая британская игра:

Botany Manor

Crow Country

EA SPORTS F1 24

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Paper Trail

Planet Coaster 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Лучший дебют:

ANIMAL WELL

Balatro

Botany Manor

Harold Halibut

Little Kitty, Big City

Pacific Drive

The Plucky Squire

Tales of Kenzera: ZAU

Thank Goodness You’re Here!

Tiny Glade

Лучшая поддерживаемая игра:

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Factorio

FINAL FANTASY XIV ONLINE

HITMAN World of Assassination

Minecraft

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Vampire Survivors

World of Warcraft

Лучшая семейная игра:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Cat Quest III

EA SPORTS FC 25

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

LEGO Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

Planet Coaster 2

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Лучшая игра за пределами развлечений:

Botany Manor

Frostpunk 2

INDIKA

Kind Words 2 (lofi city pop)

Life is Strange: Double Exposure

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: ZAU

Tetris Forever

Vampire Therapist

Лучший дизайн:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

Tactical Breach Wizards

UFO 50

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Лучшая многопользовательская игра:

Call of Duty: Black Ops 6

EA SPORTS FC 25

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Star Wars: Hunters

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

UFO 50

V Rising

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Лучшая музыка:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Лучшее повествование:

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Life is Strange: Double Exposure

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Лучший новый бренд:

ANIMAL WELL

Balatro

Black Myth: Wukong

Little Kitty, Big City

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

The Plucky Squire

Stellar Blade

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Величайшее техническое достижение:

Astro Bot

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

SILENT HILL 2

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Лучший исполнитель главной роли:

Роджер Крэйг Смит — Бэтмен, Брюс Уэйн и Мэтч Малоун в Batman: Arkham Shadow.

Алек Ньюман — Кэмерон Маклири в Still Wakes the Deep.

Коди Кристиан — Клауд Страйф в Final Fantasy VII Rebirth.

Изабелла Инфбольд — Индика в INDIKA.

Люк Робертс — Джеймс Сандерленд в Silent Hill 2.

Хамберли Гонсалес — Кей Весс в Star Wars Outlaws.

Клайв Стэнден — лейтенант Деметрий Тит в Warhammer 40,000: Space Marine II.

Эм Хамбл — Мардж, Флоренс, Кэрри, Ник и др. в Thank Goodness You’re Here!

Мелина Юргенс — Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade II.

И’лан Ноэль — Трой Маршалл в Call of Duty: Black Ops 6.

Лучший исполнитель второстепенной роли:

Алдис Ама Гамильтон — Астрид в Senua’s Saga: Hellblade II.

Джон Эрик Бентли — Баррет Уоллес в Final Fantasy VII Rebirth.

Джон Блит — Большой Рон в Thank Goodness You’re Here!

Майкл Абукабар — Броди в Still Wakes the Deep.

Адам Макнамара — капитан Севаст Акеран в Warhammer 40,000: Space Marine II.

Карен Данбар — Финли в Still Wakes the Deep.

Трой Бейкер — Харви Дент, Двуликий, Крысиный Король и Джокер в Batman: Arkham Shadow.

Мэтт Берри — Герберт в Thank Goodness You’re Here!

Крейг Ли Томас — спикер Супер-Земли в Helldivers 2.

Эбби Гринланд и Хелен Гоулен — фурии в Senua’s Saga: Hellblade II.

Премия награждения BAFTA Game Awards 2025 пройдёт 8 апреля.

