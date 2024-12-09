Мероприятие пройдёт в ночь на 13 декабря.

Организаторы "видеоигрового Оскара" The Game Awards представили "хайп-трейлер" конференции в этом году.

В видео показали фрагменты самых заметных проектов игровой индустрии этого года: Silent Hill 2 Remake, Dragon Age: The Veilguard, Life is Strange: Double Exposure. Также не забыли и про кино, в трейлере то и дело мелькают кадры из "Аркейн" и экранизации Fallout.

Но, конечно, самое интересное это предстоящие игры, в промо можно заметить кадры из Death Stranding 2 и GTA 6, cкорее всего, их показывают в рамках номинации "Самая ожидаемая игра года". Это не значит, что трейлеры этих игр покажут на конференции, хотя и в случае с сиквелом Death Stranding это более чем вероятно. Чего не скажешь про GTA 6, Rockstar не возит свои игры по выставкам.

Также прошлись и по другим играм этого года: Black Myth Wukong, Hellblade 2, Astro Bot и другим.

The Game Awards 2024 пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря в 2:30 по киевскому времени. Ведущим выступит бессменный Джефф Кили (трейлер монтировал тоже он, кстати). Также среди приглашённых звёзд заявлены Хидео Кодзима, Аарон Пол, Сэм Лейк, Лора Бейли и Статлер и Уолдорф из "Маппет-шоу".

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима дважды уснул пока играл в Death Stranding 2.

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