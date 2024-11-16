Премия нацелена на выявление лучшего проекта по критериям качества креативной и технической работы.

Организаторы ежегодной видеоигровой премии The Game Awards заявили, что на звание "Игры года" могут претендовать даже DLC, ремастеры и ремейки.

Часто задаваемый вопрос на The Game Awards: "Могут ли DLC, расширения, ремейки и ремастері участвовать во всех номинациях?". Организаторы дали ответ:

"The Game Awards стремится отмечать лучшие креативные и технические работы каждого года, независимо от формата их выпуска. Дополнения, новые сезоны игр, DLC, ремейки и ремастеры могут быть номинированы во всех категориях, если жюри считает, что новая креативная и техническая работа достойна номинации. При этом учитываются такие факторы, как новизна контента и его цена/ценность."

На The Game Awards 2023 на звание "Игры года" уже была номинирована Resident Evil 4 Remake, а DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 чуть было не получило награду за лучший сюжет.

Видео дня

Номинантов на The Game Awards 2024 объявят уже послезавтра, 18 ноября. Сама церемония награждения пройдёт 13 декабря в Лос-Анджелесе, как всегда в прямом эфире и с Джеффом Кили в качестве ведущего.

Ранее мы сообщали, что Фил Спенсер, глава Xbox, считает Stalker 2 уверенным претендентом на звание "Игра года".

Вас также могут заинтересовать новости: