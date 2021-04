В честь выхода альбома Let The Bad Times Roll в игру вернули весь контент, связанный с легендарным панк-рок коллективом.

Сегодня, 16 апреля, группа The Offspring выпустила 10-й студийный альбом Let The Bad Times Roll. В честь релиза новой пластинки разработчики World of Tanks вернули в игру весь контент, связанный с легендарным панк-рок коллективом.

Как отметили в Wargaming, в командную MMO вернули танк VIII уровня TL1 LPC в 3D-стиле Pretty Fly с участниками The Offspring в качестве членов экипажа.

"Игроки снова смогут сражаться под реплики Декстера, Нудлза, Пита и Тодда. Кроме того, "танкисты" получат возможность обзавестись самыми разными элементами кастомизации, связанными с The Offspring: декалями, надписями, эмблемами и уникальным 2D-стилем Turn It Up", – сообщили разработчики.

Напомним, впервые сотрудничество The Offspring и создателей World of Tanks состоялось в 2019 году. Тогда парк бронированной технике в игре пополнил фирменный танк TL1 LPC. А позже группа выступила на фестивале Wargaming Fest в Минске.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов