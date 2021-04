Разработчиков обвинили в том, что при создании игры они не наняли для консультации представителей коренных народов Америки.

Разработчиков украинского стелс-экшена об индейцах This Land Is My Land раскритиковали за культурную апроприацию и то, что при создании игры они не наняли к себе в студию коренных американцев, которые бы консультировали их.

Скандал разгорелся из-за поста в Твиттере от американской стримерши Шоны Бейкер, которая помимо прочего призвала других стримеров и игроков не поддерживать This Land Is My Land.

"Они не смогли нанять хотя бы одного коренного американца (индейца) для работы над игрой. Вместо этого они решили присвоить нашу культуру, и говорят, что это нормально, ведь они "исследовали нас", – Шона Бейкер.

В подтверждение своих слов Бейкер опубликовала скриншот переписки, где разработчики признаются, что в их команде нет коренных американцев. Девушка обратилась к администрации Steam, заявив, что украинская студия Game-Labs занимается культурной апроприацией и получает от этого выгоду – посредством продажи игры. В Steam на данный момент не отреагировали, а вот сами разработчики заблокировали Шону Бейкер и других пользователей, поддержавших ее.

Впрочем, некоторые критикующие заняли радикальную позицию. К примеру, один из них призвал украинскую студию уничтожить игру и выплатить компенсацию коренным народам Америки.

"Вам нужно уничтожить эту игру, извиниться, выплатить компенсацию коренным народам и заняться самообразованием. Иначе вы разрушите любую надежду на дальнейшую карьеру", – написал Roux B Rodd.

Стоит также отметить, что не все пользователи поддержали Шону Бейкер.

"Не думайте, что вы говорите от имени всех коренных американцев. Не всех нас легко обидеть" – подчеркнул Bullboski.

Также благодаря скандалу многие впервые услышали про This Land Is My Land, и наоборот, заинтересовались игрой.

Сейчас у This Land Is My Land 77% положительных отзывов в Steam. Сама игра все еще находится в статусе "раннего доступа", а разработчики никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

