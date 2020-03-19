Физические копии ремейка Final Fantasy VII могут не дойти до геймеров в день релиза из-за коронавируса

Выход игры запланирован на 10 апреля.

Физические копии ремейка игры Final Fantasy VII могут прибыть в точки розничной продажи позже, чем ожидалось.

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Об этом говорится в сообщении Square Enix, опубликованном в Twitter.

"В связи с чрезвычайными обстоятельствами, с которыми сталкивается мир из-за пандемии COVID-19, мы хотим проинформировать вас о том, как это повлияет на предстоящий релиз Final Fantasy VII Remake.

Мировой релиз игры состоится 10 апреля. В то же время, учитывая прогнозируемые изменения в дистрибуции во всех странах, увеличивается вероятность того, что кто-то из вас не получит свою копию игры в день релиза", - говорится в сообщении.

Square Enix заверила, что в данный момент следит за ситуацией в Европе и Северной Америке и пытается наладить работу со своими партнерами.

Напомним, новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер предполагает, что разработчики в скором времени могут начать переносить даты релизов видеоигр из-за пандемии коронавируса.

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