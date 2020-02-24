цей матеріал доступний українською

Герой комиксов Спаун появится в игре Mortal Kombat 11 в марте

10:44, 24 февраля 2020
Игры
124 0
В MK11 пооявтся Спаун / twitter.com/noobde

Читайте также"Любовь ранит": в Mortal Kombat 11 началось событие, посвященное Дню святого Валентина (видео)

Об этом в Twitter рассказал создатель Спауна Тодд Макфарлейн. Он также показал фотографий фигурки персонажа, которую выпустит McFarlane Toys.

Трейлер Mortal Kombat 11 Kombat Pack

В комиксах Спаун был агентом ЦРУ, убитым собственным начальником, и который по приказу Сатаны попал в ад. Чтобы в последний раз увидеть свою жену, он заключил сделку с демоном Мэлболгией и стал бессмертным "Хеллспауном". Далее рассказывается о том, как Спаун боролся с разными противниками и пытался вырваться из-под власти демонов.

Напомним, компания Warner Bros. Animation выпустила трейлер анимационного фильма по мотивам культового файтинга Mortal Kombat. Одноименная лента с подзаголовком Scorpion’s Revenge выйдет весной 2020 года.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter