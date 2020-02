Герой комиксов Спаун появится в игре Mortal Kombat 11 в марте

8 марта в Mortal Kombat 11 появится новый персонаж Спаун - герой одноименных комиксов.

Об этом в Twitter рассказал создатель Спауна Тодд Макфарлейн. Он также показал фотографий фигурки персонажа, которую выпустит McFarlane Toys.

В комиксах Спаун был агентом ЦРУ, убитым собственным начальником, и который по приказу Сатаны попал в ад. Чтобы в последний раз увидеть свою жену, он заключил сделку с демоном Мэлболгией и стал бессмертным "Хеллспауном". Далее рассказывается о том, как Спаун боролся с разными противниками и пытался вырваться из-под власти демонов.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!



FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11pic.twitter.com/FPS4yOdPNk