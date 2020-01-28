Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по игре Mortal Kombat (видео)

Фильм Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge выйдет весной этого года.

Компания Warner Bros. Animation выпустила трейлер анимационного фильма по мотивам культового файтинга Mortal Kombat. Одноименная лента с подзаголовком Scorpion’s Revenge выйдет весной 2020 года.

Трейлер Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Режиссером картины выступил Итан Сполдинг, снявший до этого «Бэтмен: Нападение на Аркхэм», а за сценарий отвечает Джереми Адамс, работавший над сериалом «Сверхъестественное». Актер Джоэл Макхейл, сыгравший в сериале «Сообщество» озвучил Джонни Кейджа. Соню Блейд озвучила Дженнифер Карпентер, известная по сериалу «Декстер». Лю Кана озвучил Джордан Родригес. Актер Стивен Блум подарил свой голос персонажу Саб-Зиро, а бога грома – Рэйдена озвучил Дэвид Митчелл.

Создатель игры и глава студии NetherRealm – Эд Бун выступил консультантом анимационной ленты.

Напомним, в производстве также находится полнометражный художественный фильм по мотивам Mortal Kombat от кинокомпании New Line Cinema. Он выйдет в прокат 5 марта 2021 года.