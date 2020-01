Assassin's Creed Origins и Fallout 4 по скидкам – в PS Store началась новая распродажа

В рамках акции цены были снижены на 200 игр и дополнений. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Сегодня в Playstation Store началась новая распродажа, которая продлится до 6 февраля. В рамках акции цены были снижены на 200 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составил 77% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения:

Heavy Rain – 229 грн (скидка 77%)

Middle-earth: Shadow of Mordor (Gold Edition) – 419 грн (скидка 76%)

Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499 грн (скидка 75%)

The Order 1886 – 299 грн (скидка 75%)

Assassin's Creed Origins – 589 грн (скидка 68%)

Call of Duty: Advanced Warfare (Gold Edition) – 649 грн (скидка 67%)

Knack 2 – 399 грн (скидка 66%)

Call of Cthulhu – 419 грн (скидка 65%)

Dishonored 2 – 229 грн (скидка 64%)

The Last Guardian – 419 грн (скидка 60%)

Dying Light – 499 грн (скидка 58%)

Bloodborne – 399 грн (скидка 38%)

Far Cry 4 – 399 грн (скидка 33%)

Fallout 4 – 399 грн (скидка 38%)

Resident Evil 7: Biohazard – 499 грн (скидка 23%)

Кроме того, до 31 января на месячную подписку PS Plus действует скидка 50% - ее можно оформить за 125 грн. В этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить Goat Simulator, а также Uncharted: The Nathan Drake Collection – сборник из трех игр, переизданных для PS4. В сборник входят Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception.

Напомним, сегодня еще действуют скидки на игры, которые попали в «Новогоднюю распродажу».