Assassin's Creed Origins и Fallout 4 по скидкам – в PS Store началась новая распродажа
19:21, 17 января 2020Игры
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В рамках акции цены были снижены на 200 игр и дополнений. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
На распродаже Assassin's Creed Origins можно приобрести со скидкой 68% / ign.com
Сегодня в Playstation Store началась новая распродажа, которая продлится до 6 февраля. В рамках акции цены были снижены на 200 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составил 77% от первоначальной цены.
Самые интересные предложения:
- Heavy Rain – 229 грн (скидка 77%)
- Middle-earth: Shadow of Mordor (Gold Edition) – 419 грн (скидка 76%)
- Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499 грн (скидка 75%)
- The Order 1886 – 299 грн (скидка 75%)
- Assassin's Creed Origins – 589 грн (скидка 68%)
- Call of Duty: Advanced Warfare (Gold Edition) – 649 грн (скидка 67%)
- Knack 2 – 399 грн (скидка 66%)
- Call of Cthulhu – 419 грн (скидка 65%)
- Dishonored 2 – 229 грн (скидка 64%)
- The Last Guardian – 419 грн (скидка 60%)
- Dying Light – 499 грн (скидка 58%)
- Bloodborne – 399 грн (скидка 38%)
- Far Cry 4 – 399 грн (скидка 33%)
- Fallout 4 – 399 грн (скидка 38%)
- Resident Evil 7: Biohazard – 499 грн (скидка 23%)
Кроме того, до 31 января на месячную подписку PS Plus действует скидка 50% - ее можно оформить за 125 грн. В этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить Goat Simulator, а также Uncharted: The Nathan Drake Collection – сборник из трех игр, переизданных для PS4. В сборник входят Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception.
Напомним, сегодня еще действуют скидки на игры, которые попали в «Новогоднюю распродажу».
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