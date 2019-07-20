Партия “Слуга народа” заявляет о массовом обмане избирателей на 220 округе
На 220 одномандатном округе города Киева (Подол, Виноградарь, Куреневка) зафиксированы массовые случаи обзвона избирателей вопреки действующему законодательству в день тишины.
Голос в телефоне, который утверждает, что представляет президента Украины Владимира Зеленского призывает голосовать за одного из мажоритарных депутатов-самовыдвиженцев.
Об этом сообщает пресс-служба кандидата по одномандатному мажоритарному округу 220 Анны Бондарь.
“Информация в указанных звонках не соответствует действительности. Все сведения о кандидатах и их партийной принадлежности есть на официальном сайты ЦИК”, - говорится в сообщении.
Заявление о совершении этого общественно опасного преступления подано в Национальную полицию Украины, отметили в пресс-службе.
"Мы обращаемся к избирателям с призывом быть бдительными и внимательно проверять информацию о партийной принадлежности кандидата от выбранной вами партии", - добавляют в пресс-службе.