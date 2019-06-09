Партия "Слуга народа" представила первую десятку своих кандидатов
13:05, 09 июня 2019Выборы 2019
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В список вошли, среди прочих, Давид Арахамия, Галина Янченко, Александр Ткаченко и Жан Беленюк.
Партия "Слуга народа" показала свою первую десятку на выборах / Telegram - Newsroom
В первую десятку списка партии "Слуга народа" вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель предвыборного штаба и секретарь съезда партии Александр Корниенко.
Также в список вошли Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко и Жан Беленюк.
Ранее Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" рассчитывает получить большинство мест в новом составе парламента.
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