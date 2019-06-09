"Слуга народа" рассчитывает получить 226 мандатов в новой Раде - Стефанчук

Партия "Слуга народа" нацелилась сформировать самостоятельное большинство в парламенте.

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" рассчитывает получить большинство мест в новом составе парламента.

Об этом он заявил во время съезда партии 9 июня в Ботаническом саду им. Гришко в Киеве, сообщает "Новое время".

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По словам Стефанчука, в новой Верховной Раде партия "Слуга народа" хочет получить 226 мандатов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» заявил, что сегодня будет представлена первая сотня списка политической силы.

Открыл съезд лидер партии Дмитрий Разумков.

Также на съезде присутствовали глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и другие.