Кива призвал генпрокурора и главу СБУ разобраться с давлением на полицейских, выявляющих подпольные штабы БПП

По убеждению политика, сотрудники Нацполиции не должны стать инструментом для уничтожения будущего нашей страны.

Генпрокурор и глава СБУ должны разобраться в ситуации с давлением на сотрудников Нацполиции, которые выявили подпольные штабы по скупке голосов в пользу кандидата от власти в Сумской области.

Об этом заявил лидер Социалистической партии Украины, глава профсоюза МВД Илья Кива в Сумах в понедельник, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Сотрудники Нацполиции, выполняя свою работу, становятся жертвами давления со стороны прокуратуры и СБУ. Недавно такая же ситуация была в Полтаве, где областной прокурор выписал подозрение активистам, которые вскрыли такой же подпольный штаб от «БПП», который занимался подготовкой скупки голосов. Полиция выполняет свою работу и свой долг. И если отдельные, нечистые на руку прокуроры становятся жертвами преступных манипуляций, то это дискредитирует всю правоохранительную систему», - сказал политик.

В этой связи И.Кива обратился к генпрокурору Виталию Луценко и главе СБУ Василию Грицаку.

«Я обращаюсь к генпрокурору, которого я знаю, как порядочного гражданина, - незамедлительно дайте оценку противоправным действиям ваших подчиненных, в первою очередь прокурору Сумской области Виталию Матвийчуку, который вручил подозрение работнику Нацполиции Сергею Шевцову. Также я обращаюсь к главе СБУ Василию Грицаку, которого я знаю, как честного и принципиального офицера», - сказал политик.

И.Кива выразил сомнение в том, что такие действия ведутся по указанию руководителей Генпрокуратуры и СБУ.

«Я не верю, что Луценко и Грицак давали приказы подчиненным действовать вопреки закону, оказывать давление на Нацполицию. Наверное, в семье не без урода, и есть отдельные лица, которые своими действиями дискредитируют всю систему. Я уверен, что руководители служб обязательно разберутся со своими подчиненными, дадут правовую оценку и мы вычистим грязь со своих конюшен», - сказал он.

По убеждению политика, сотрудники Нацполиции не должны стать инструментом для уничтожения будущего нашей страны.

«Мы должны остановить правовой беспредел и дать возможность украинскому народу проголосовать и выбрать свое будущее – честно, без манипуляций», - сказал И.Кива.

Как известно, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба «БПП», подозреваемых в подкупе избирателей. Позже Прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий. По данным И.Кивы, сейчас готовится еще 4 аналогичных подозрения сотрудникам Нацполиции.