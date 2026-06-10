Повышение грузовых тарифов Укрзализныци на 45% ударит по экспорту и промышленности, - Забловский

Планы "Укрзализныци" повысить грузовые тарифы на 45% требуют детального экономического обоснования, ведь целый ряд секторов украинской экономики, обеспечивающих экспорт, значительно пострадают от такого резкого роста. Такое мнение высказал экономист Андрей Забловский, комментируя дискуссию вокруг возможного пересмотра тарифной политики государственного перевозчика.

По его словам, наибольшее влияние повышения тарифов ощутят отрасли, где транспортная составляющая занимает значительную долю себестоимости продукции – прежде всего это горно-металлургический комплекс, аграрный сектор и строительная отрасль.

"Для металлургии, производителей железной руды, угля и другого сырья рост логистических расходов будет означать дальнейшее ухудшение конкурентоспособности на внешних рынках. Это напрямую влияет на экспортные перспективы и загрузку производственных мощностей", – отметил Забловский.

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Эксперт напомнил, что по итогам прошлого года предприятия горно-металлургического комплекса понесли убытки почти на 28 млрд грн – в таких условиях дополнительный рост расходов может еще больше осложнить их работу.

По словам Забловского, представители бизнеса и отраслевых ассоциаций уже предупреждают о возможных макроэкономических последствиях такого решения. Среди рисков – сокращение производства, уменьшение экспортной выручки и налоговых поступлений.

Экономист отметил, что финансовые трудности "Укрзализныци" понятны, ведь на деятельность компании влияют военные разрушения инфраструктуры, снижение объемов перевозок и подорожание ресурсов.

"Но сейчас вопрос не только в финансовом состоянии самой Укрзализныци. Любое тарифное решение должно учитывать его влияние на всю экономику, грузовую базу и экспортный потенциал страны", – подчеркнул он.

Забловский отметил, что рынок до сих пор не увидел полной оценки последствий предложенного повышения тарифов, хотя перед принятием такого решения необходимо провести открытый диалог с бизнесом и представить расчеты по влиянию на отдельные отрасли экономики.

Среди возможных альтернатив эксперт назвал оптимизацию внутренних расходов "Укрзализныци", повышение эффективности управления, борьбу с коррупцией в закупках, а также более активное привлечение международной финансовой помощи и кредитных ресурсов для восстановления инфраструктуры.

Отдельно Забловский обратил внимание на проблему перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента: по его словам, эта проблема существовала еще до полномасштабной войны и требует системного решения.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины также призвала правительство воздержаться от повышения грузовых тарифов и подчеркнула необходимость финансирования социально важных пассажирских перевозок через механизм государственной поддержки, а не за счет дополнительной нагрузки на промышленность и экспортеров.

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