Наибольшая задержка поезда составляет 7 часов.

Россияне повторно обстреляли железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. Поезда будут двигаться с задержками, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Обследуем пути, уже точно имеем обесточивание на нежинском направлении. Все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а значит – с задержками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее значимое отклонение от графика сейчас имеет поезд №143 Сумы – Львов (7 часов). В обратном направлении поезд №144 Львов – Сумы также отправится с опозданием.

Видео дня

Следить за задержками можно по ссылке.

В УЗ добавили, что будут сокращать вынужденные остановки, а также позаботятся о безопасных пересадках.

Ранее в компании отмечали, что из-за ночного обстрела 30 сентября движение поездов черниговского направления уже испытывало осложнения, поэтому нынешняя атака еще больше усложнила восстановление привычного расписания.

Удары РФ по железной дороге – последние новости

В последнее время российские оккупационные войска усилили удары по украинской железной дороге. 26 сентября в результате российской дроновой атаки в Одесской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры.

По этой причине ряд поездов задерживался. Тогда в течение ночи обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что враг для атак по железнодорожной инфраструктуре применяет в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь.

