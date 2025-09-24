Россияне бьют по железной дороге, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику среди людей.

С середины лета россияне активизировали удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Оккупационная армия применяет в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь.

"Первая цель РФ - посеять панику среди пассажиров, вторая - нанести удар по экономике. Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", - сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Reuters.

По его словам, российский военно-промышленный комплекс значительно увеличил производство дальнобойных беспилотников. Ранее у них не было возможности бить по отдельным локомотивам.

Видео дня

"Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не только стратегических целей", - отметил глава "Укрзализныци".

При этом, несмотря на систематические удары, транзит военных грузов не пострадал. С лета россияне атаковали пять или шесть ключевых железнодорожных узлов.

"Они действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей", - отметил Перцовский.

По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в состоянии "повреждения-восстановления".

Удары России по железнодорожной инфраструктуре - главные новости

Один из самых серьезных ударов россиян по украинской железной дороге произошел в ночь на 17 сентября. Тогда враг нанес комплексную атаку по подстанциям, из-за чего задержки на некоторых маршрутах составляли до семи часов.

На следующий день, 18 сентября, россияне также атаковали несколько регионов Украины, в частности под ударами были Полтавская и Киевская области. Одной из целей была железнодорожная инфраструктура в Миргородском районе. Произошло обесточивание нескольких участков, были задействованы резервные тепловозы.

В результате очередного российского обстрела в ночь на 23 сентября повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, из-за чего задержки на ряде маршрутов составляли от 1 до 3 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: