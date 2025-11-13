Железная дорога сделает тактовое сообщение с Сумщиной каждые несколько часов.

Государственная "Укрзализныця" обновляет сообщение с прифронтовой Сумской областью. Компания изменит график движения отдельных поездов и количество мест в них. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на начало ноября в Конотоп курсировали 6-8 пар пассажирских поездов и еще один региональный. В определенные часы суток, в частности утром, рейсы из Киева прибывали в Конотоп с разницей всего в 20 минут. При этом заполненность обоих поездов была неполной.

Таким образом в УЗ приняли решение устранить дублирование рейсов, но пересмотреть расписания для тактового сообщения с регионом и обеспечить количество мест с запасом для всех пассажиров области.

"Важно, что мы должны адаптироваться и идти "на шаг впереди" подлого врага: так, минимизируем "ночевку" поездов и бригад в местах, куда легче попасть врагу, чтобы беречь наших людей и подвижной состав для наших пассажиров. И это также учитывается в расписаниях", - говорится в сообщении.

Как это будет работать:

добавляется больше мест (+100) для сумских, конотопских и шосткинских пассажиров в транзитных пассажирских поездах - №115 и №779;

после обсуждения с Шосткинским городским головой УЗ прорабатывает изменения в графике регионального поезда №896/895. Планируется, что более вместительный региональный поезд будет отправляться из Конотопа в 6:50, чтобы сделать утреннюю поездку в столицу более удобной;

"пиковый" №778 поезд поедет с увеличенным (+200) количеством мест;

поезд №773 переводят с более удобным прибытием в столицу в 17:30.

Железная дорога сделает тактовое сообщение с Сумщиной каждые несколько часов с равномерными интервалами в течение светового дня. Подробное финализированное расписание УЗ опубликует в ближайшие дни.

