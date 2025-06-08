Военные сообщают о нескольких группах на востоке, западе, юге и в центре области.

Вечером в воскресенье, 8 июня, под массированной дроновой атакой российских оккупантов оказалась Сумская область.

Мэр Конотопа Артем Семенихин в 21:19 написал в своем Telegram-канале, что такой массированной атаки на регион еще не было. "Все небо в области красное от целей. Такого никогда не было еще. В нашу сторону с разных направлений (север) еще около 5 штук".

Воздушную тревогу объявили также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Видео дня

Согласно последним данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил, несколько групп БПЛА фиксируют на востоке, западе, юге и в центре Сумщины. Также беспилотники фиксируют на Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине, Донетчине, Запорожье, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Угроза массированного обстрела

Напомним, несколько дней назад народный депутат Роман Костенко предупредил, что российская оккупационная армия готовит новый массированный удар по Украине. Он предполагал, что его могли осуществить в ночь на 6 июня.

Атака может быть комплексной - с применением ракет "Искандер", боевых дронов "шахед" и бомбардировщиков Ту-95.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал украинцев в ближайшие дни обязательно реагировать на воздушную тревогу.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что массированный обстрел может произойти уже этой ночью.

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