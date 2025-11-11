Билеты уже в продаже на официальном сайте, в приложении УЗ и в кассах вокзалов.

Государственная "Укрзализныця" расширила маршрут международного поезда сообщением Киев-Бухарест, добавив остановки в трех городах Молдовы, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Отныне поезд №99/100 Киев - Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница", - говорится в их сообщении в Facebook.

В городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль, поэтому в компании призывают учесть время на оформление документов во время поездки.

Видео дня

При этом лицам, которые не являются гражданами Украины и ЕС, нужно иметь транзитную визу для проезда через Молдову.

По данным УЗ, всего за месяц 6 588 человек купили билеты на поезд Киев - Бухарест. Билеты с расширенным маршрутом уже в продаже на официальном сайте, в приложении УЗ и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

Как писал УНИАН, в следующем году в эксплуатацию в Украине поступят 100 современных пассажирских вагонов украинского производства. Также в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрено приобретение еще 100 вагонов, среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует запустить пилот новой программы для украинцев "УЗ-3000" уже 1 декабря. Программа рассчитана на зимний сезон и будет иметь ряд ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: