Куда делись билеты в Польшу: объяснение 'Укрзализныци'

Проблема касается и ряда поездов внутри Украины.

Начиная с утра 26 мая 2026 года, украинцы в соцсетях начали жаловаться на невозможность приобрести билеты на ряд поездов "Укрзализныци", в первую очередь в Польшу и из Польши.

В частности, вчера должны были поступить в продажу билеты на 14 июня, а сегодня – на 15 июня, то есть за 20 дней до поездки. Однако на ряд направлений билеты отсутствуют.

Как пояснили УНИАН в справочной службе УЗ, это связано с сезонной корректировкой расписаний.

В то же время в УЗ подчеркнули, что это касается не только польских поездов, но и ряда направлений внутри Украины.

Пересмотр расписания может длиться до пяти дней, однако точной информации о сроках возобновления полноценных продаж у справочной службы сейчас нет.

Пока же пассажирам советуют чаще проверять приложение на наличие билетов или настроить автовыкуп.

Как сообщал УНИАН, ранее в УЗ предупредили, что этим летом приобрести билеты на поезда украинцам будет еще сложнее, чем в прошлом году. Причина в том, что спрос растет, а количество вагонов – наоборот, уменьшается, в первую очередь из-за российских обстрелов.

Россия в 2026 году существенно усилила обстрелы железной дороги, чтобы парализовать украинскую логистику. Из-за этого пассажирские поезда часто вынуждены менять маршруты движения и задерживаться в пути.

В то же время, согласно новым правилам, в случае реальной угрозы поезда должны останавливаться, а пассажиры – эвакуироваться.

