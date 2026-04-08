'Укрзализныця' упростила покупку льготных билетов для некоторых украинцев: как работает схема

Отныне студенты могут приобретать льготные билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в приложении "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что скидка по льготе применяется при оплате. На данный момент онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны: Киевская, Винницкая, Житомирская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Ривненская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Херсонская и Запорожская области.

Чтобы приобрести билет, необходимо:

открыть приложение "Укрзализныци" на телефоне;

выбрать раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express" и пункты отправления и прибытия;

выбрать "Студенческий билет" вместо полного;

ввести серию и номер студенческого билета;

нажать кнопку "Добавить льготу";

оплатить, и билет будет выдан со скидкой.

С 1 апреля льготные билеты для пассажиров с инвалидностью можно приобрести онлайн без обращения в кассу. Ранее для этого нужно было ехать на вокзал, что создавало дополнительные трудности для пассажира.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля компания назначила четыре дополнительных поезда на пиковые даты и продлила один из рейсов дальнего следования до Яремче.

24 марта глава УЗ Александр Перцовский сообщил, что из-за вражеских российских атак на пассажирские поезда в "Укрзализныце" изменили протоколы безопасности. Так, поезда могут останавливать, а пассажиров эвакуировать, чтобы сохранить жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: