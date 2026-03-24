Не выпускают 'за поребрик': в РФ люди штурмуют МВД на фоне слухов о мобилизации

Волна желающих выехать из России парализовала местную систему "Госуслуг", но Кремль не спешит выпускать граждан из страны.

Граждане РФ столкнулись с коллапсом системы выдачи документов для выезда за границу на фоне новой волны эмиграционных настроений. В Москве и других крупных городах записаться на прием в МВД для оформления загранпаспорта стало практически невозможно, отмечает оппозиционное Кремлю издание "Верстка", проанализировавшее данные портала "Госуслуг".

В материале говорится, что в РФ спрос на загранпаспорта превысил возможности системы, и она не выдержала. Большинство отделений в городах-миллионниках сейчас перегружены до критической предельной отметки. Государственная машина просто не справилась с количеством людей, решивших покинуть страну.

Журналисты пытались найти свободное окно для оформления биометрического паспорта в Москве, но потерпели фиаско. Ни одно из более чем ста столичных отделений МВД не имело статуса "свободного" или хотя бы "средне загруженного" – везде горит красное предупреждение о высокой загруженности.

"Сейчас в подразделении очень мало мест для записи на прием – записаться будет трудно", – такой ответ получают пользователи при попытке выбрать время визита.

География очередей: от Петербурга до Урала

Проблема вышла далеко за пределы столицы: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар оказались в идентичной ситуации. Там тоже нет свободных слотов для оформления, поэтому люди ждут свою очередь месяцами.

Немного лучше ситуация в регионах, но она не спасает общую картину. В Новосибирске только одно отделение из семи работает в "среднем" режиме. В Самаре есть два таких пункта, а Нижний Новгород и Челябинск демонстрируют по два "свободных" отдела, говорится в анализе издания. В Ростове-на-Дону и Красноярске журналисты нашли только по одному месту, где можно подать документы без огромных очередей.

Загранпаспорт как билет от мобилизации

Свое отношение к властям россияне предпочитают выражать на кухнях или в соцсетях: Threads и VK переполнены негативными комментариями. Одна из пользовательниц Threads сообщила, что вместе с мужем пытается попасть на оформление документа в Москве еще с декабря прошлого года, а результата – ноль.

Аналогичные истории публикуют жители Петербурга. Люди не могут забрать даже уже готовые документы. Местный портал в Екатеринбурге обнародовал историю женщины, которая неделями пытается пробиться через очереди.

Ранее это оппозиционное издание уже сообщало, что в начале 2026 года, впервые после частичной мобилизации, среди граждан России снова наблюдается рост интереса к теме эмиграции из страны, о чем свидетельствует статистика запросов Google Trends.

Как еще ограничивают население РФ на фоне слухов о мобилизации

УНИАН уже сообщал, что в РФ происходят массовые отключения мобильного интернета, и россияне часто связывают это с подготовкой к возможной мобилизации. Например, в Москве наблюдается рост популярности SMS-сообщений среди пользователей сотовой связи.

Кроме того, проблемы с доступом ко многим интернет-сервисам также фиксируются в Санкт-Петербурге. Всего поступило почти 2500 жалоб от пользователей, которые сообщили о проблемах с доступом к мессенджерам, многим сайтам и банковским приложениям.

