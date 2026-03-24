Цены на бензин и дизель прибавят еще несколько гривень: эксперт дал прогноз на неделю

Цены на бензин и дизельное топливо в течение этой недели могут подорожать еще на 2-3 гривни, если цены на нефть и котировки газойля не будут падать. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

"Если котировки газойля остановится на уровне 1250 долларов, то мы точно увидим рост стоимости дизельного топлива на 2-3 гривни на этой неделе", – отметил эксперт.

Эксперт пояснил, что стоимость дизеля на границе Украины сейчас составляет 79-80 гривень за литр. С учетом затрат и уровня рентабельности сетей, стоимость дизеля, например, в сети ОККО, по расчетам Леушкина, вырастет еще на 2-3 гривни.

"Они хотели бы торговать по 95 грн/литр. Если без маркетинга (скидок и программ лояльности, - УНИАН), то хотя бы по 90 грн/л. Поэтому на этой неделе они гарантированно повысят цену на 2-3 гривни", - пояснил эксперт.

По словам Леушкина, на 2-3 гривни на этой неделе может подорожать и бензин. По его словам, оптовая цена 24 марта достигает 67-68 гривень. Таким образом, если такие показатели сохранятся, стоимость этого вида топлива достигнет 80 гривень за литр. При этом он добавил, что рост цен на топливо коснется всех сетей АЗС.

Эксперт также не исключает дальнейшего подорожания сжиженного газа из-за дефицита. По его мнению, из-за этого цены на сжиженный газ на АЗС тоже пойдут вверх.

"Газ в дефиците. Миру его не хватает. Поэтому стоимость газа вырастет", – подчеркнул Леушкин.

По словам эксперта, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа, на этой неделе не стоит надеяться на полноценное открытие Ормузского пролива. Однако даже если это произойдет, миллионы баррелей нефти из стран Персидского залива не сразу поступят на рынок.

Ситуация в Иране и цены на бензин - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран могли бы совместно контролировать Ормузский пролив и не исключил полноценного возобновления судоходства по нему в ближайшее время. Впрочем, по данным СМИ, Иран выдвинул жесткие условия для завершения войны на Ближнем Востоке.

Из-за существенного роста цен на нефть и блокирования Ормузского пролива в Украине продолжает расти стоимость топлива на АЗС. В частности, в течение минувших выходных стоимость дизельного топлива подскочила на 3 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: