Эксперт объяснил, зачем РФ атакует Украину 'Шахедами' посреди рабочего дня

Таким образом Россия изматывает украинских защитников, считает Хазан.

Днем 24 марта российские оккупационные войска продолжили свою массированную атаку на Украину с применением "Шахедов". Целью этого является террор над украинцами, считает Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов.

"Российская Федерация делает все для того, чтобы терроризировать Украину. Они стараются сделать это почти круглосуточным", – сказал Хазан на Radio NV.

Он отметил, что во время отражения ночной атаки РФ Украина показала "фантастические" результаты, сбив все крылатые ракеты. В то же время эксперт добавил, что в течение всей ночи работали украинские мобильные группы.

"Понятно, что люди не спали всю ночь. Они отражали это нашествие, а тут еще нужно отражать нашествие и днем. А у нас же запасных патронов нет. У нас, если есть мобильная группа, она выезжает для того, чтобы отражать эти налеты. А так, чтобы приехали, легли спать, заступает первая-вторая-третья смена, у нас такого нет. Потому что у нас те же самые люди", – пояснил Хазан.

Атака РФ: что известно

Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В Воздушных силах отметили, что в целом Россия использовала 426 средств воздушного нападения – различных типов БПЛА и ракет.

Уже днем, 24 марта, россияне продолжили массированный удар с применением "Шахедов". Одной из целей российских захватчиков стал Львов, где враг нанес удар по жилым домам в городе. Взрывы также прогремели в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице.

