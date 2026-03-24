Недалеко от Чернобыля на стадо диких коров напал крупный хищник: что известно

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на вожака известного одичавшего стада коров напал крупный хищник, вероятно, медведь. Об этом сообщили в заповеднике, специалисты которого обнаружили раненое животное.

Говорится, что о печальном событии стало известно во время экспедиционной поездки специалистов Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения, находящегося в юго-западной части зоны отчуждения, и ученых заповедника к стаду одичавших коров.

"Приближаясь к животным, сотрудники заметили, что одна из них лежала в окружении стада. Когда расстояние сократилось, коровы начали расходиться, и животное неспешно поднялось и двинулось вслед за ними. В ней узнали вожака - черно-пестрого быка Рябка. Его вид сразу насторожил: сгорбленная осанка, втянутый живот, что может свидетельствовать об истощении или отсутствии нормального выпаса, а также заметное пятно на холке - признак травмы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что характер повреждений заставил специалистов внимательно присмотреться к деталям, ведь хищники оставляют разные следы. Волки, как правило, атакуют нижние конечности или промежность, тогда как удары от других быков выглядят как узкие полосы содранной шерсти на боках или грудине.

Медведь же наносит раны в верхней части тела - на холке, шее или спине. Присмотревшись к Рябко, исследователи заметили следы облизывания и красноватый оттенок на белой шерсти, что свидетельствует о заживлении повреждения. Такие травмы часто имеют вид рваных или параллельных царапин от когтей или проколов от зубов, ведь во время нападения медведь пытается ухватиться за спину и повалить копытного.

Именно поэтому одной из основных версий является нападение медведя, хотя она еще требует подтверждения, отмечают специалисты. По их словам, ранее подобных случаев в этом стаде не фиксировали, однако ситуация могла измениться.

"Раньше в стаде было больше взрослых и массивных быков, которые могли эффективнее противостоять хищникам. Сейчас же, вероятно, защитный потенциал стада снизился. К тому же ранняя весна - период, когда медведи после выхода из берлог активно ищут пищу и могут охотиться на крупных копытных, таких как лось, олень или даже бык. Вполне вероятно, что хищник выбрал другую жертву, а Рябко, как вожак, встал на защиту стада и получил ранения", - предполагают в заповеднике.

В то же время ранения Рябко на данный момент не выглядят свежими и не кровоточат, однако ситуация требует дальнейшего наблюдения.

Исследователи отмечают, что на этой территории ранее уже фиксировали присутствие медведя, в частности, совместные медвежьи-бычьи пометки на деревьях и случаи добычи медведем оленей. Это свидетельствует о постоянном присутствии крупного хищника в экосистеме.

"Случай с Рябком еще раз напоминает: даже сформировавшиеся одичавшие стада остаются частью дикой природы, где действуют суровые природные законы, а каждый подобный эпизод помогает глубже понять взаимодействие хищников и крупных копытных в Чернобыльском заповеднике", - отмечают специалисты.

Коровы в Чернобыльском заповеднике - что известно

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает одичавшее стадо коров. По данным специалистов, по состоянию на январь стадо насчитывало 12 голов, среди которых 6 взрослых коров и 2 теленка.

Несмотря на сложные погодные условия - морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу - животные находились в хорошем физическом состоянии. Уже вскоре специалисты заповедника зафиксировали бычка из одичавшего стада коров, который перегородил путь автомобилю.

