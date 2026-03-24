Скрещенные руки: психолог рассказала, почему это не всегда свидетельствует о недоверии

Чтобы правильно интерпретировать язык тела, нужно учитывать контекст ситуации.

Многие считают, что когда собеседник скрестил руки, эта поза тела означает негативную реакцию – отторжение или неуверенность. В исследованиях невербальной коммуникации этот жест часто называют "закрытой позой", в которой верхняя часть тела действует как своеобразный "защитный щит". Исследования показывают, что взрослые склонны воспринимать закрытую позу как более холодную, замкнутую и пассивную, но на самом деле ее значение очень зависит от контекста, пишет noklapja.

5 возможных причин, почему кто-то может скрестить руки

Этот жест чрезвычайно распространен, и его восприятие довольно стереотипно, поэтому мало кто задумывается о дополнительных интерпретациях. Ключевым является то, соответствует ли он ситуации и есть ли дополнительные сигналы (взгляд, голос, расстояние). Например, это может быть:

Защитная реакция в неприятном разговоре.

Неуверенность или нервозность.

Сопротивление – вы слышите что-то, с чем внутренне не согласны.

Самовосстановление – сложенные руки могут успокоить вас.

Простой дискомфорт или ощущение холода.

"Стоит обращать внимание на температуру в помещении, положение тела и другие сигналы, так мы будем реагировать гораздо менее чувствительно – а при необходимости можем просто спросить об этом другого человека", – говорит психолог Паула Шмитц.

Проверка контекста: как четче читать сигналы

По словам эксперта, может быть полезно провести небольшую проверку, прежде чем делать поспешные выводы. Прежде всего, спросите себя:

В комнате холодно?

Есть ли у другого человека место, куда можно положить/отдохнуть руку?

Его лицо напряжено или нейтрально?

Когда происходит скрещивание рук? Если в критический момент разговора, то это очевидно. Но возможно, это было сделано для удобства.

Обратите внимание, что если плечи сгорблены, когда руки сложены, это часто может быть признаком холодности, дискомфорта или защиты. Однако, если лицо остается открытым, когда руки сложены, и человек кивает, это скорее указывает на сосредоточенность и комфорт.

Если руки крепко сцеплены, а взгляд отведён – например, когда слышишь несогласие – это свидетельствует о внутреннем сопротивлении или установлении границ. По мнению экспертов, всегда лучше обращать внимание на все тело, чем вырывать отдельную позу из контекста. Если мы воспринимаем скрещенные руки как сигнал, а не осуждение, невербальное общение будет гораздо справедливее.

Как узнать, что человек лжет

Напомним, что большинство людей часто пропускают невербальные сигналы, которые могут указывать на то, что кто-то пытается их обмануть. Как рассказал специальный агент ФБР, доктор философии и эксперт по поведенческому анализу Джек Шафер, прочищение горла, затруднения с глотанием, лишние движения глазами, наклон головы или всего тела назад и ряд других сигналов могут свидетельствовать об этом.

