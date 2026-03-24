Самый современный авианосец ВМС США прибыл в порт после операции на Ближнем Востоке, - ВІ

Военно-морские силы США заявили в понедельник, что их новейший и самый современный авианосец прибыл в порт в восточной части Средиземного моря, что вывело их из борьбы с Ираном.
Как сообщает Business Insider, первый в своем классе американский корабль ВМС США Gerald R. Ford находится в порту залива Суда, базы США и НАТО, расположенной на греческом острове Крит, где он пройдет техническое обслуживание и ремонт после операции в Красном море.
"Авианосец остается полностью боеспособным. Заход в порт позволяет кораблю пройти эффективную оценку, ремонт и пополнение запасов. Ударная группа авианосцев имени Gerald R. Ford продолжает свое зарубежное развертывание", - говорится в заявлении 6-го флота США, который контролирует операции ВМС в Европе.
Издание отмечает, что судно заметили вблизи залива Суда после того, как в последние дни оно покинуло Красное море и прошло на север через Суэцкий канал. Местонахождение других военных кораблей ударной группы неизвестно.
Отмечается, что авианосец недолго находился на Ближнем Востоке, поддерживая военные операции США против Ирана. Однако прибытие "Форда" в залив Суда выводит его из боевых действий - по крайней мере, временно - и произошло это после ряда инцидентов во время его длительного развертывания.
Проблемы, с которыми столкнулся Gerald R. Ford
Как сообщал УНИАН, причиной экстренного бегства USS Gerald R. Ford к берегам Крита стал масштабный пожар, вспыхнувший внутри авианосца. Огонь бушевал в прачечном отсеке более суток, и дым быстро распространился по жилым палубам.
В результате пострадали три военнослужащих, двое из которых, как отмечает автор, уже вернулись к службе, а третий был эвакуирован в госпиталь. Еще 200 моряков получили медицинскую помощь в связи с аварией.
Пока будет длиться ремонт, корабль фактически выбывает из активной фазы боевой операции, поскольку его самолеты просто не смогут долететь до целей с такого расстояния. Сейчас официальное расследование должно установить, не стали ли причиной пожара старые технические проблемы, о которых было известно заранее.
Развертывание выявило и технические трудности. Сообщалось о проблемах с вакуумной канализационной системой авианосца, обслуживающей примерно 650 туалетов на борту. По словам представителей ВМС, среднее время на обслуживание каждого вызова составляет один день, но ситуация постепенно улучшается.