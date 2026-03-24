Лайфхак с бумажным полотенцем для бананов проверили: результат удивил

В соцсетях набирает популярность простой трюк, в котором обычное бумажное полотенце помогает сохранить бананы свежими гораздо дольше. Авторы видео обещают почти "магический" эффект – никакой черноты, никакой мягкости, и фрукты выглядят как свежие даже спустя несколько дней, пишет Parade.

Но действительно ли это работает – или очередной переоценённый лайфхак?

Схема трюка с полотенцем максимально простая: бананы кладут в пакет (иногда – в холодильник), а внутрь добавляют бумажное полотенце. Оно должно впитывать лишнюю влагу и "замедлять" процесс созревания. На первый взгляд это звучит логично – ведь влажность и газы, выделяемые фруктами, действительно влияют на скорость их порчи, говорится в публикации.

Однако бананы – такие фрукты, что вообще быстро темнеют. Причина кроется в этилене. Это газ, который выделяют сами бананы. Он ускоряет созревание, и чем больше его скапливается вокруг плодов, тем быстрее они становятся мягкими и покрываются пятнами. Кроме того, избыток влаги способствует появлению мягких участков на кожуре плода и ускоряет гниение. Именно на эти два фактора и пытается повлиять лайфхак, как сообщают журналисты.

Работает ли метод на практике? Частично – да.

Бумажное полотенце действительно может впитывать влагу и немного снижать скорость порчи. Кроме того, если бананы лежат отдельно и не скапливаются в плотную "гроздь", эффект может усиливаться, отмечается в статье. Однако это не "чудо-способ", как его часто подают в соцсетях. Эксперименты и наблюдения показывают:

бананы могут оставаться жёлтыми дольше,

но не настолько идеально, как обещают ролики,

и многое зависит от условий – температуры, зрелости плодов и хранения.

Где начинается перебор

Некоторые версии лайфхака предлагают хранить бананы в пакете с полотенцем в холодильнике, пишут в материале. Это действительно может замедлить созревание, но у метода есть обратная сторона. Эксперты предупреждают: слишком "идеальные" бананы – не всегда плюс. Потемнение – это естественный процесс, при котором крахмал превращается в сахар. И внешняя "желтизна" не означает, что фрукт стал полезнее или лучше. Кроме того, чрезмерная влага или неправильное хранение могут наоборот ухудшить качество.

Ну и в и итоге: лайфхак с бумажным полотенцем – не фейк, но и не волшебство. Он действительно может немного замедлить порчу бананов за счёт контроля влажности и среды вокруг фруктов. Но эффект умеренный и сильно зависит от условий. Главное, что важно понимать: бананы темнеют не потому, что "портятся слишком быстро", а потому что так работает их естественная биология.

Как сохранить свежесть продуктов

Как сохранить свежесть продуктов

Ранее эксперт рассказал, можно ли замораживать сливочное масло. И как долго оно может лежать в морозильной камере. Оказывается, что масло прекрасно переносит заморозку, но самое главное - правильно его замораживать и правильно размораживать. Кроме того, разные виды масла по-разному ведут себя при замораживании и бывает, что текстура после размораживания становится менее кремовой или немного крошащейся. Но это изменение не влияет на использование масла при готовке или выпечке.

